Timothée Chalamet ve Sydney Sweeney Webby Ödülü için aday gösterildi

Timothée Chalamet ve Sydney Sweeney, Webby Ödülü için onlarca aday arasında yer alıyor. Ödüllerin arkasındaki kuruluş, etkinliğin 28. baskısı için adayları Salı günü açıkladı. Ödüller 13 Mayıs'ta New York'ta verilecek. Aktör Chalamet, Call Me with Timothée Chalamet adlı diziyle En İyi Video Kullanımı kategorisinde şans kazanıyor. Bu dizi, Apple TV+ ile işbirliği yaparak yaptığı komik videolar serisidir.

Sweeney ise Ford ile yaptığı işbirliği için Sanat, Kültür ve Yaşam Tarzı, Sosyal İçerik Serisi kategorisinde aday gösterildi. Dikkat çekici olan, Taylor Swift ve Travis Kelce adlı sevgili çiftin aynı ödüle aday gösterilmesidir. Çift, En İyi Yaratıcı veya Etkileyici İşbirliği kategorisinde birbirleriyle yarışacak

