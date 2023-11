Tim Prins verrast favorieten op zinderende 1.000 meter, Krol grijpt naast ticket

Tim Prins was de snelste in een persoonlijk record van 1.07,97. Tijmen Snel werd tweede in 1.08,09, voor Kjeld Nuis (1.08,11). Ook Jenning de Boo en Janno Botman verdienden verrassend een ticket voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Een kantelpunt in Thialf was de race van Verbij. De voormalig wereldkampioen ging in zijn slotronde hard onderuit en werd met veel pijn aan zijn linkerschouder per brancard afgevoerd. De schaatsers die na Verbij in actie kwamen, hadden moeite om hun niveau te halen.

De eerste World Cup van dit seizoen is in Obihiro (10-12 november), daarna volgen toernooien in Peking (17-19 november), Stavanger (1-3 december) en Tomaszów Mazowiecki (8-10 december). Roest heerst ook op 10 kilometer Patrick Roest won in een tijd van 12.49,90. Het was voor de schaatser van Team Reggeborgh zijn derde zege van het weekend. Eerder reed hij in Thialf naar de winst op de 1.500 en 5.000 meter. Bergsma vocht zich naar de tweede plaats op de 10 kilometer.

