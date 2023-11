Tim en Luuk eten bergen eieren en kwark en trainen zelfs in hun slaap

“Zelfs als ze slapen, zijn ze bezig om betere atleten te worden”, vertelt hun vader Ton die ook hun coach is.Tim traint zeker tien keer per week samen met zijn broer Luuk. Ook de juiste voeding is belangrijk. Tim: “Wij eten gewoon normaal, alleen verbranden heel veel. Daarom is het zaak om veel eiwitten te nemen.” Ton zegt lachend: “De eieren en kwark zijn niet aan te slepen.”De broers begonnen op het voetbalveld van UNA, maar het waren niet de nieuwe gebroeders Van de Kerkhof.

Bij Eindhoven Atletiek werd hun vader de trainer: een heus driemanschap. Ton: “Dat ik al jaren mijn zonen mag trainen, is hartstikke leuk." Wat Ton van zijn zonen eist op atletiekgebied? “Helemaal niets, het moet vanuit henzelf komen."

Beide broers zien het als een voordeel om met hun vader te werken. Tim: “We hebben een hechte band en zijn samen tot dit niveau gekomen. Samen stellen we doelen en daar werken we naartoe. Het voordeel is dat je altijd bij elkaar bent en je eenvoudig kunt sparren.” headtopics.com

"Ons eerste doel is om met Tim naar de Olympische Spelen te gaan", zegt vader Ton. Dat is een hele uitdaging, maar een ticket voor de 5 kilometer is het doel."Als hij daarna professioneel atleet wordt, is het voor hem goed om met een profcoach te gaan werken.”Voor Luuk komt Parijs 2024 nog te vroeg. “Op dit moment is Tim verder dan ik. Je weet het echter nooit in de topsport, misschien maak ik de komende jaren wel een grote sprong vooruit.

Luuk de Jong opgelucht na zege op Ajax: 'Weet niet wat ons voor rust overkwam'Luuk de Jong schrok van de wijze waarop PSV voor de dag kwam in de eerste helft tegen Ajax (5-2-zege). Blijdschap overheerst na de uiteindelijk ruime overwinning op de aartsrivaal. Lees verder ⮕

Tim Prins verrast favorieten op zinderende 1.000 meter, Krol grijpt naast ticketTim Prins heeft zondag verrast met de snelste tijd op de 1.000 meter in Heerenveen. Onder anderen olympisch kampioen Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kai Verbij grepen naast een ticket voor de wereldbeker. Lees verder ⮕

Heerenveen boekt broodnodige overwinning op Heracles AlmeloDe ploeg van Kees van Wonderen is in eigen huis met 3-0 te sterk. Twee doelpunten komen op naam van Luuk Brouwers, die zijn eerste goals maakt in dienst van Heerenveen. Lees verder ⮕

Heerenveen kan weer lachen: prachtgoal Brouwers bij ruime overwinningHet ging de laatste maanden moeizaam in Friesland, maar sc Heerenveen heeft weer reden tot lachen. In het Abe Lenstra Stadion werd er zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo. Luuk Brouwers was met een dubbelslag de grote man. Lees verder ⮕

Kwakman geeft Maduro opvallend advies tegen PSV: 'Hij is 1 meter 95'Kees Kwakman denkt dat Hedwiges Maduro, interim-trainer van Ajax, er zondag verstandig aan doet om met een ander centrum te spelen tegen PSV. De ESPN-analist vraagt zich af of Josip Sutalo en Jorrel Hato de kopsterke Luuk de Jong aankunnen in de lucht. Lees verder ⮕

De Jong prijst 'fantastische voorbeeldprof' PSV en zag Ajax-koppies omlaag gaanLuuk de Jong zag dat PSV zich in de eerste helft liet verrassen door Ajax, maar na rust trokken de Eindhovenaren de teugels aan. De aanvoerder dankt onder meer invallers Guus Til en Ismael Saibari. Lees verder ⮕