Til kijkt met positief gevoel naar voor hem unieke situatie

. Hij bevindt zich bij PSV in een bijzondere situatie met erg veel concurrentie. 'Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.'Til, Isaac Babadi, Malik Tillman, Ismael Saibari. Vier aanvallende middenvelders waaruit PSV-trainer Peter Bosz elke wedstrijd uit kan kiezen. Het helpt PSV vaker dit seizoen om de doorslag te geven. Til schoof als enige van de vier aanvallende middenvelders aan op de persconferentie na de overwinning op Ajax. Hij legt uit hoe belangrijk de ruime keuze voor Bosz is.

Door de inbreng van Til en Saibari kantelde het duel met Ajax. 'Ik denk dat het gewoon komt omdat we vier nummer 10's hebben, die alle vier compleet verschillend zijn. Dus als de ene variant niet werkt dat de andere erop komt. Dat brengt een hele andere dynamiek met zich mee', is Til positief. Het zorgt er wel voor dat de middenvelder vaker dan hem lief is op de bank terechtkomt. 'Dan ben je heel teleurgesteld natuurlijk.

Vanaf de bank keek Til naar een zwakke eerste helft van PSV. 'Ik denk dan vooral in oplossingen. Ik kijk naar die wedstrijd en probeer te bedenken wat er moet gebeuren zodat het beter gaat. Als je ziet dat het niet loopt, dan weet je dat je misschien de tweede helft in het veld kan komen. Dan moet je er wel klaar voor zijn natuurlijk.' headtopics.com

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

PSV loopt uit op Feyenoord: 'Maar van deze wedstrijden word je beter'Lees meer Lees verder ⮕

Van den Boomen zwaar geïrriteerd: 'Alsof we op zoek zijn naar problemen'Lees meer Lees verder ⮕

Oekraïne wil doorvoer van Russisch gas naar EU in 2025 stoppen • Brand in Russische olieraffinaderijIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Maduro legt uit wat bij hekkensluiter Ajax hoop geeft voor de toekomstLees meer Lees verder ⮕

Borussia Dortmund recht meermaals de rug en voorkomt eerste competitieverliesLees meer Lees verder ⮕