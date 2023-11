Tientallen rechters en officieren voelen zich bedreigd, weigeren sommige zaken

Tientallen rechters en officieren van justitie zijn zich de afgelopen jaren onveiliger gaan voelen door dreiging uit het criminele milieu, blijkt uit een nieuwe peiling van onderzoeksplatform Investico en weekblad De Groene Amsterdammer. Het gevoel van onveiligheid heeft soms invloed op het werk van rechters en officieren. Sommige willen bepaalde zaken niet meer doen, zoals zaken tegen de georganiseerde misdaad. Anderen denken zelfs aan stoppen.

Bijna een op de tien ondervraagden weigert weleens een zaak uit veiligheidsoogpunt. 'Gelet op mijn privésituatie met kleine kinderen en de impact die persoonsbeveiliging op mijn gezinsleven zou hebben, doe ik geen zware criminaliteitszaken', verklaart een rechter. Er heerst angst dat na de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries ook een keer een rechter of officier van justitie vermoord wordt.

Roest ook op 1.500 meter de beste, niet fitte Nuis plaatst zich voor wereldbekersOok Wesly Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar plaatsten zich voor de eerste internationale wedstrijden van het seizoen. Lees verder ⮕

Roest ook op 1.500 meter de beste, niet fitte Nuis plaatst zich voor wereldbekersOok Wesly Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar plaatsten zich voor de eerste internationale wedstrijden van het seizoen. Lees verder ⮕

Roest op 1.500 meter de beste, ook niet fitte Nuis plaatst zich voor wereldbekersOok Wesly Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar veroveren in Heerenveen een startbewijs voor de eerste internationale wedstrijden van het seizoen. Lees verder ⮕

Roest op 1.500 meter de beste, ook niet fitte Nuis plaatst zich voor wereldbekersOok Wesly Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar veroveren in Heerenveen een startbewijs voor de eerste internationale wedstrijden van het seizoen. Lees verder ⮕

Verstappen ook snelste in derde vrije training, maar Albon is niet ver wegMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕

Verstappen ook snelste in derde vrije training, maar Albon is niet ver wegMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕