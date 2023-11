Tientallen arrestaties in Dagestan na bestorming Israëlisch vliegtuig

In Dagestan zijn gisteravond volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti zeker zestig mensen opgepakt die Israëliërs belaagden op een vliegveld. Naar negentig anderen wordt nog gezocht. Israël heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege het geweld in de autonome republiek.

Zo werd zaterdag een hotel in Machatsjkala omsingeld vanwege geruchten dat er Joodse vluchtelingen zouden worden opgevangen; Machatsjkala is geregeld een tussenstop voor Russische burgers die uit Israël worden geëvacueerd. Het hotel wist de situatie te de-escaleren door een delegatie het gebouw te laten inspecteren. Elders werd wel brand gesticht bij een joods centrum in aanbouw. Ook was er sprake van meerdere betogingen in de regio tegen Israël.

Israëlisch leger binnengedrongen in Gaza • 'Hulpverlening totaal onmogelijk'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Oproep om noorden Gazastrook te verlaten nu 'urgent' • Passagiers uit Israël bedreigd in DagestanVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israëliërs belaagd bij antisemitische rellen in Dagestan, zeker twintig gewondenHonderden mensen bestormden de luchthaven van de hoofdstad nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. Lees verder ⮕

Passagiers uit Israël bedreigd in Dagestan • Aanklager Internationaal Strafhof bij grensovergang GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israëliërs belaagd bij antisemitische rellen in DagestanDemonstranten bestormden de luchthaven van de hoofdstad nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. Lees verder ⮕

Wat ligt er aan ten grondslag van het antisemitische sentiment in Dagestan?Een Pro-Palestijnse groep demonstranten heeft gisteravond een vliegveld en landingsbaan bestormd in de Russische deelrepubliek Dagestan. In de hoofdstad van de regio, aan de grens met Georgië, kwam net een vlucht aan uit Tel Aviv. De groep zou op zoek zijn geweest naar Israëliërs. Lees verder ⮕