Tienduizenden euro's per Indonesische zorgstudent, hoogleraar wil dat overheid verantwoordelijkheid neemt

Zorginstellingen hebben per Indonesische verpleegkundige 50.000 euro bemiddelingskosten moeten betalen. Dat geld ging naar bemiddelingsbureau Yomema en de opleider Avans+. Een klein deel ging naar verpleegkundigen zelf. Dat meldt EenVandaag in een derde en voorlopig laatste publicatie over misstanden bij de inzet van Indonesische zorgstudenten. Een deel van die groep volgt via Yomema een werk-leertraject bij Zorggroep Drenthe. Of de instelling inderdaad 50.

Ook wil ze dat een bedrijf niet zomaar personeel uit het buitenland mag halen. 'Een oplossing zou zijn dat de overheid een aantal bedrijven aanwijst dat zich hierover ontfermt, en niet meer elk bedrijf z'n gang laat gaan.' Onrust De onrust onder zorgstudenten bij Zorggroep Drenthe kwam afgelopen zomer via RTV Drenthe aan het licht. De Indonesiërs beklaagden zich erover dat ze zes dagen per week moesten werken, gebroken diensten draaiden en amper stagebegeleiding kregen.

'Bemiddelaar sjoemelde met papieren Indonesische werkstudenten Zorggroep Drenthe'In de uitzending van EenVandaag wordt duidelijk dat aanvragen van zestig Indonesische studenten bij het ministerie exact hetzelfde zijn, inclusief typefouten. Lees verder ⮕

'Indonesische zorgstudenten jarenlang vastgehouden door wurgcontract'De studenten kregen een boete van bijna tienduizend euro bij vroegtijdig vertrek. Ook ontvingen ze geen verhuisvergoeding die wel was toegezegd. Lees verder ⮕

Indonesische Nabila moest in Nederland zorgstage lopen onder haar niveau, terwijl volwaardig werk was beloofdDoor bemiddelingsbureau Yomema werd ze een fulltime baan beloofd in een Nederlands ziekenhuis. In plaats daarvan werden Indonesische verpleegkundigen als 'stagiair' ondergebracht bij Zorggroep Drenthe. Ze leerden er niets nieuws. Lees verder ⮕

