Thuram beslist topper tussen Inter en Roma; Lukaku wedstrijd lang uitgefloten

heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in jacht op de Italiaanse landstitel. In het eigen Giuseppe Meazza Stadion was de ploeg van Simone Inzaghi met 1-0 te sterk voor.

In het restant van de eerste helft bleef Inter de bovenliggende partij. Tot grote kansen wist de ploeg van Inzaghi echter niet te komen, tot aan de extra tijd van het eerste bedrijf. Nicoló Barella reageerde alert bij een rebound, maar schoot de bal huizenhoog over.kwam na een smerige overtreding op het middenveld goed weg met een gele kaart. Enkele minuten later kregen de bezoekers hun grootste kans van het duel.

In de tegenstoot werd Inter via Calhanoglu gevaarlijk. De Turkse middenvelder schoot van afstand, zag de poging van richting veranderen en vervolgens net naast het doel van Rui Patricio verdwijnen. Tien minuten voor tijd kwam Inter dan toch op voorsprong. Onder toeziend oog van vader Lilian Thuram tikte Marcus Thuram een strakke lage voorzet van Dimarco tegen de touwen: 1-0.

Ooh wat heerlijk zeg. Inter heer en meester roma letterlijk 1 doelpoging gehad. Heel de wedstrijd tijdrekken en verdedigen om uiteindelijk te verliezen door de vanvanger van Lukaku die heel de wedstrijd werd uitgefloten en geen knikker heeft geraakt. Inter weer aan kop !

Roma hield het defensief geel goed gesloten maar uiteindelijk toch een dikverdiende overwinning voor Inter. Ook jammer voor Augusto dat die bal op de land belandt, was echt een geweldig schot.