Thijs Oosting weer belangrijk voor Willem II: twee goals

VOETBAL - Oosting zorgde op slag van rust voor de openingstreffer, in een duel die tot dan toe aardig in evenwicht was. Na de pauze, die vrijwel volledig door de bezoekers werd gedomineerd, maakte oud FC Emmen-speler Jeredy Hilterman de 2-0 en bepaalde Oosting de eindstand op 3-0. Het waren de enige twee kansen die de thuisclub in de tweede helft kreeg.

Stand De 3-0 betekende de zesde zege op rij voor Willem II, dat de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie nog steeds deelt met Roda JC. De formatie van trainer Bas Sibum won met 2-1 van Jong Ajax. Roda JC en Willem II hebben uit 12 duels 26 punten. ADO Den Haag, dat niet verder kwam dan 2-2 tegen VVV, volgt met 23 uit 12 en FC Emmen staat 4e met 22 uit 12. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen. Lees verder ⮕

Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen. Lees verder ⮕

Henk de Jong: 'Hij zou mij geslagen hebben, nou dat doet hij niet hoor'Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd tussen SC Cambuur-coach Henk de Jong en aanvaller Silvester van der Water. Laatstgenoemde werd na een ruzie uit de selectie gezet, maar De Jong ontkent dat Van der Water hem heeft geslagen. Lees verder ⮕

Oosting onder de indruk van Feyenoord: 'Alles wat voetbal zo mooi maakt, hebben ze'Lees meer Lees verder ⮕

Thijs Dallinga scoort op Anfield: spits rondt koel af tegen LiverpoolEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕

Roda en Willem II nemen afstand, Telstar wint ondanks rode kaart na vijf minutenLees meer Lees verder ⮕