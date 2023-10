Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit Gent, lezing doorgegaan

Politicus Thierry Baudet is voor aanvang van een lezing op de Universiteit Gent op zijn hoofd geslagen door een man, die daarna is opgepakt. De man zou Baudet hebben geslagen met een opvouwbare paraplu. Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter was bij het incident. Op een video die hij heeft gedeeld op X is te zien dat de FVD-leider door een voorwerp wordt geraakt op het moment dat hij het gebouw van de universiteit binnenloopt.

Volgens Schouppe hadden zij een Oekraïense vlag bij zich. De Vlaamse journalist zegt dat Baudet schreeuwde op het moment van de aanval, maar dat de klap zelf leek mee te vallen. 'Hij liep me voorbij met zijn hand op zijn hoofd, maar voor zover ik kon zien was hij niet gewond.' De lezing kon vervolgens doorgaan, iets na de geplande begintijd van 20.00 uur. Volgens de VRT hadden ongeveer 300 mensen een kaartje.

