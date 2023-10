Thierry Baudet met paraplu op hoofd geslagen voor start van lezing in België

Thierry Baudet is donderdagavond met een paraplu op zijn hoofd geslagen in België. Hij geeft donderdagavond een lezing bij een conservatieve studentenvereniging van UGent. Op het moment dat Thierry Baudet aankwam bij de UGent voor een lezing, kreeg hij van een onbekende man een klap in het gezicht met een opvouwbare paraplu. De aanvaller riep leuzen in het Russisch gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin. Daarop werd de man tegen de grond gewerkt door de aanwezige politie.

Ze waren gehuld in Oekraïense vlaggen en hielden een papier vast met daarop de boodschap 'Neen aan Russische oorlogspropaganda. Neen aan Thierry Baudet'. Omstreden lezing ging eerst niet door De lezing van Baudet in België was niet onomstreden. De Belgische studentenvereniging KVHV kon op kritiek rekenen vanwege de pro Rusland-standpunten die Baudet hanteert. Elk jaar organiseert het KVHV, een rechts-conservatieve studentenvereniging aan de UGent, een openingslezing.

