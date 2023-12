Thiemo de Bakker keert terug in Nederlands tennisteam voor United Cup

Het Nederlandse tennisteam begint zaterdag aan de United Cup met een opvallende reserve. Voor Thiemo de Bakker is zijn rentree het sluitstuk van anderhalf jaar therapie."Ik had allerlei puzzelstukjes in mijn hoofd, maar kreeg de puzzel niet gelegd." Ook tot zijn eigen verbazing keert De Bakker op 35-jarige leeftijd terug in het Nederlandse tennisteam voor de United Cup, het eerste gemengde landentoernooi in het Australische Sydney en Perth dat de Hopman Cup voor mixed doubles vervangt.

De Bakker beschouwt zichzelf in de duels met Noorwegen (zaterdag) en Kroatië (dinsdag) als sparringpartner voor kopman Tallon Griekspoor, kopvrouw Arantxa Rus en de dubbelspelers Wesley Koolhof en Demi Schuurs."Ze konden niemand anders vinden, ik reik de flessen water en de handdoeken aan", zegt hij, lachend. De nummer 689 van de wereldranglijst kent zijn plaats. De United Cup is voor topspelers als Novak Djokovic, die het Servische team aanvoert, een goede warming-up voor de Australian Ope





