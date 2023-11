The Mirror en Calciomercato noemen Gimenez: 'Arsenal en Napoli op vinkentouw'

om spits na explosief Champions League-debuut', luidt de kop. Maar ook Tottenham Hotspur, Newcastle United en Europese clubs als Internazionale, AC Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Real Madrid en Atlético Madrid zouden op het vinkentouw zitten.. Die koos er toen echter voor om zijn contract bij Feyenoord te verlengen. Een nieuwe spits staat in januari bovenaan het wensenlijstje van West Ham, omdat Danny Ings niet voldoet als concurrent van Michail Antonio.

Met dertien goals in negen Eredivisie-optredens en een dubbelslag tegen Lazio in de Champions League weet Gimenez de spotlights op zich gericht in Europa. Hij ligt tot medio 2027 vast in De Kuip.Hamilton maakt ondanks P6 toch indruk: 'Vond net als Verstappen de limiet'

#DoneDeal: Ajax op de schop, vacatures bij Feyenoord en recordtransfer GimenezIn de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake. Lees verder ⮕

Genomineerde Giménez grijpt naast uitverkiezing Speler van de Week in de CLLees meer Lees verder ⮕

Topscorers Giménez en Pavlidis lopen ook qua gemiddelde voor op DillenNa de productieve start van topscorers Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis lijkt het Eredivisie-record van Coen Dillen (1926-1990) niet onhaalbaar. De spitsen van respectievelijk Feyenoord en AZ liggen vooralsnog ruim op koers om het stokoude record van de PSV-spits te breken. Lees verder ⮕

'Gimenez kan van eeuwigheidswaarde zijn met unieke transfer voor Feyenoord'Feyenoord zou een vraagprijs van 45 miljoen euro hanteren voor Santiago Gimenez, maar Sjoerd Mossou denkt dat de Mexicaan nog veel meer kan opleveren. De verslaggever van het Algemeen Dagblad sluit een transfersom van zestig miljoen euro niet uit. Lees verder ⮕

Gimenez komt met opvallend statement en zet zogenaamde zaakwaarnemer in zijn hemdSantiago Gimenez heeft op social media korte metten gemaakt met Morris Pagniello, die claimt dat hij de zaakwaarnemer is van de Feyenoord-spits. Volgens Gimenez is daar niets van waar, net als andere claims van Pagniello rond zijn persoon. Lees verder ⮕

Giménez ontkent uitspraken zaakwaarnemer over interesse Real en SpursLees meer Lees verder ⮕