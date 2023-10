Teze ziet reden voor aftakeling Ihattaren: 'Denk dat het daar beetje is misgegaan'

en daar zag de verdediger al hoe goed hij was. Alleen denkt Teze dat andere factoren hebben gezorgd voor zijn aftakeling in de voetballerij.."Aan de bal was hij zo goed, maar voetbal is niet alleen aan de bal. Onder Roger Schmidt moesten we ook beetje rennen en vliegen. Veel Marokkanen zijn wel echt goede voetballers, maar bij voetbal komt meer kijken. Verdedigen, taken uitvoeren en discipline houden. Dus ik denk dat het daar wel een beetje mis is gegaan.

Teze denkt dat de problemen daar begonnen voor Ihattaren en daarna werd het alsmaar lastiger."Als je met alles naar beneden gaat, dan is het ook lastig om nog omhoog te klimmen. Maar hij was ook nog echt jong natuurlijk."Toch probeerde de selectie van PSV er toentertijd alles aan te doen om Ihattaren er weer bovenop te helpen."Pablo Rosario was toen echt heel erg goed met hem. Denzel Dumfries was toen ook aanvoerder, dus die sprak ook veel met hem.

