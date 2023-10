Teze ziet groot talent: 'Ik zweer het, hij lijkt op Frenkie de Jong'

en timmert daar aan de weg. Teze is onder de indruk van Land, en vergelijkt hem met Frenkie de Jong.Teze geeft aan dat de selectie van PSV veel jeugdig talent herbergt."Als je nu naar de selectie kijkt, dan hebben we veel young boys", stelt de verdediger."We hebben Tygo Land, kennen jullie hem? Hij is echt goed, man. Echt waar."

"Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar hij speelt als Frenkie", aldus Teze."Ik zweer het, heb je hem zien spelen? Hij lijkt wel op Frenkie. De trainer noemt hem in het veld zelfs Frenk. Ze spelen precies hetzelfde." Land maakte dit seizoen in de wedstrijd tegen FC Utrecht voor het eerst zijn opwachting in het eerste van de Eindhovenaren. Verder speelt hij zijn wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

