Teze voor altijd dankbaar: 'Dankzij hem kon ik mijn voetbaldroom najagen'

'Gerrit heeft me niet alleen ontdekt, toen ik als zevenjarig jongetje in de jeugd van RSC Alliance in Roosendaal speelde, hij heeft er vervolgens ook jarenlang voor gezorgd dat ik bij PSV kon spelen', vertelt Teze in een verhaal dat deze week in VI enAdam groeide al snel uit tot persoonlijke chauffeur van Teze. 'Gerrit woonde in Etten-Leur, op twintig minuten van Roosendaal. Hij heeft me elke dag opgehaald van school en naar De Herdgang gereden.

'Het was dus leuk dat PSV me wilde hebben, maar het vervoer was vanuit ons onmogelijk te realiseren', legt Teze uit wat het logistieke probleem was. 'Gerrit heeft dat op zich genomen en is vijf jaar lang met mij heen en weer gereden. Daar zal ik hem altijd dankbaar voor blijven, dankzij hem kon ik mijn voetbaldroom najagen.'

Teze bewaart goede herinneringen aan die autoritten. 'Ik weet nog goed dat ik op de heenweg vaak op de achterbank met wat huiswerk bezig was. Dan stelde Gerrit mij vragen of noteerde wat rekensommen op papier, die ik dan vervolgens moest maken en hij nakeek. We hadden ook gesprekjes over van alles, soms viel ik in slaap, en op de terugweg luisterden we vaak op de radio naar Europese wedstrijden. Fijne herinneringen. We hebben nog altijd veel contact met elkaar. headtopics.com

Lees op VI PRO het hele interview met Teze, waarin hij onder meer vertelt over zijn Congolese roots, een jeugd op De Herdgang en voetbalgeluk in Eindhoven.

