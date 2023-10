Teze trekt pijnlijke conclusie over Ihattaren: ‘Dan blijf je naar beneden gaan’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.speelde in Eindhoven jarenlang samen met de 21-jarige Utrechter, die momenteel zonder club zit.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.Jordan Teze gaat in het programma Kick ’t Metvan Ziggo Sportin op de gebeurtenissen rondom Mohammed Ihattaren in de afgelopen twee jaren. De 24-jarige verdediger van PSV speelde in...

Lees verder:

voetbalzonenl »