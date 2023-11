Test die noodzaak van chemo bij borstkanker vaststelt voortaan vergoed

De basiszorgverzekering vergoedt voortaan testen die kunnen voorspellen hoe groot het risico is dat borstkanker terugkeert bij vrouwen boven de vijftig jaar. Het Zorginstituut Nederland zegt dat daardoor jaarlijks vijfhonderd vrouwen veilig af kunnen zien van chemotherapie. Het gaat volgens het instituut om vrouwen met beginnende borstkanker met specifieke kenmerken van de tumor en weinig tot geen uitzaaiingen. De vrouwen met deze specifieke soort borstkanker hebben een goede overlevingskans.

Bij een kleine groep borstkankerpatiënten die in een vroeg stadium zitten van de ziekte, waarbij er sprake is van maximaal drie uitzaaiingen, is er vaak twijfel over wat de daadwerkelijke winst is van een aanvullende behandeling met chemotherapie. Dat zegt Mustafa Coşkuntürk, internist-oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, dat is gespecialiseerd in borstkanker. Hij legde in het NOS Radio 1 Journaal uit hoe de testen werken.

‘Energieman’ reist door NederlandIn de tv-serie ‘Energieman’ reist Menno Bentveld door de Nederlandse energietransitie. In vier delen onderzoekt hij hoe de overgang naar duurzame energie in z’n werk gaat. Nu het besef groeit dat de fossiele energiebronnen als kolen, olie en aardgas eindig zijn en schadelijk voor het milieu, moet het anders. Lees verder ⮕

Rutte over stemonthouding Nederland: VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdedigingNederland heeft zich met 44 andere landen onthouden van stemming. De resolutie voor een humanitair staakt-het-vuren werd met grote meerderheid aangenomen. Lees verder ⮕

Rutte over stemonthouding Nederland: VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdedigingNederland heeft zich met 44 andere landen onthouden van stemming. De resolutie voor een humanitair staakt-het-vuren werd met grote meerderheid aangenomen. Lees verder ⮕

Hoe conservatief is Nederland?Conservatisme en de Lage Landen: gaan die twee hand in hand? En wordt de hang naar behoudendheid sterker nu velerlei crises de wereld teisteren? Dr Kelder gaat erover in gesprek met historicus dr. Geerten Waling, financieel geograaf prof. dr. Ewald Engelen en dr. Mariken van der Velden, van huis uit politicoloog. Lees verder ⮕

Mobiele Eenheid maakt einde aan illegaal feest in WaspikVolgens de politie waren er zo'n duizend mensen uit meerdere landen op het feest afgekomen. Lees verder ⮕

Wat doet de oorlog met Joodse Enschedeërs?De oorlog tussen Israel en Hamas zorgt ook in Nederland voor spanning en verhitte discussies. Sinds het oplaaien van het geweld sommige moslims en Joden in Nederland zich onveiliger, blijkt uit de toename aan meldingen bij betrokken instanties. Lees verder ⮕