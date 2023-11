Ten Hag weerlegt kritiek op United: 'Het Ajax-voetbal gaan we hier nooit spelen'

Erik ten Hag snapt niet waarom mensen hem verwijten dat hij Manchester United niet zo frivool als Ajax laat voetballen. De Nederlandse manager is realistisch na de kansloze 0-3-nederlaag van zondag in de stadsderby tegen Manchester City. 'Het voetbal dat we bij Ajax speelden, gaan we hier nooit spelen', zei Ten Hag tegen Viaplay over het contrast tussen zijn succesvolle Ajax-periode en zijn moeizame seizoen bij United. 'Daarvoor ben ik hier ook niet gekomen. Ik heb nu andere spelers.

Hier zullen we veel directer spelen. Daar hebben we ook de spelers voor, zeker in de voorhoede.' 'Penalty veranderde het wedstrijdbeeld' Ten Hag viel zijn spelers niet af na de nederlaag tegen City. 'In de eerste helft speelden we best goed. Maar die penalty verandert natuurlijk het beeld van de wedstrijd. Daarna moesten we aanvallend spelen', zei hij na de 0-1 van Erling Haaland. 'We vergaten even onze afspraken en kregen veel te snel de 0-2 tegen.

