Ten Hag verwacht geen schorsing na 'racisme': 'Wij zijn één team'

geschorst zal worden, zo spreekt hij uit op de persconferentie in aanloop naar het duel met Manchester City. De aanvaller ligt onder vuur, nadat hij eerder deze week een controversieel bericht op social media plaatste.André Onana keerde in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Kopenhagen, in de Champions League, een strafschop van Jordan Larsson. Garnacho plaatste vervolgens een bericht met een foto van Onana, met daarbij twee emoji’s van een gorilla.

'Ik weet wat Garnacho bedoelde: kracht. Andere mensen mogen niet beslissen wat mij beledigt', aldus de keeper, die deze zomer overkwam van Internazionale. Nu laat ook Ten Hag weten geen schuld te zien in de post van Garnacho, en zegt hij geen schorsing te verwachten."Ik maak me geen zorgen. We zijn in gesprek met de FA en ik wil graag benadrukken dat wij één team zijn, dat zie je ook in de post van Onana.

