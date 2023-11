Ten Hag vertrouwt op ommekeer en wil Carabao Cup-succes herhalen

'Onze focus verschuift terug naar de Carabao Cup en de herinnering aan hoe goed we het vorig seizoen hebben gedaan om deze competitie te winnen. We weten hoe goed het voelt om deze trofee te winnen en als bekerhouders willen we dit seizoen weer terug naar Wembley om de Carabao Cup te verdedigen. Tegen een sterke tegenstander weten we dat we op ons best moeten zijn als we verder willen komen in deze competitie.

De facultatieve persconferentie in aanloop naar het bekerduel van woensdagavond liet Ten Hag schieten. Net zoals vorig seizoen kiest de Haaksberger ervoor de media voorafgaand aan de League Cup-duels niet te woord te staan.Waarom Martínez in de prijzen viel en niet de hoger geklasseerde Bounou

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: The Sun claimt: Ten Hag kan rekenen op megabedrag bij eventueel ontslagAls Manchester United besluit om Erik ten Hag op straat te zetten, zal het een recordbedrag af moeten tikken. Dat beweert boulevardkrant The Sun. Volgens het medium zou de Nederlandse manager bij een ontslag recht hebben op vijftien miljoen pond, omgerekend ruim zeventien miljoen euro.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Manchester United moet recordbedrag betalen bij ontslag Ten HagMocht Manchester United in een vroeg stadium willen breken met Erik ten Hag, dan moet de club een recordbedrag op tafel leggen. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2025 en heeft bij een vroegtijdige breuk recht op het restant van zijn salaris. Dat bedrag, 15 miljoen pond, werd slechts één keer eerder betaald voor een ontslagen manager.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Manchester United moet recordbedrag betalen bij ontslag Ten HagMocht Manchester United in een vroeg stadium willen breken met Erik ten Hag, dan moet de club een recordbedrag op tafel leggen. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2025 en heeft bij een vroegtijdige breuk recht op het restant van zijn salaris. Dat bedrag, 15 miljoen pond, werd slechts één keer eerder betaald voor een ontslagen manager.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ten Hag krijgt steun van clubicoon: 'Dat is giftig, het vreet aan iedereen'Erik ten Hag kan de problemen bij Manchester United niet aangerekend worden, meent clubicoon Gary Neville. The Mancunians verloren zondag met 0-3 van Manchester City en de score had een stuk hoger kunnen uitvallen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ten Hag past stijl aan na Ajax-vertrek: 'Dat voetbal zullen we hier nooit spelen'Fans van Manchester United hoeven niet te verwachten dat Erik ten Hag het voetbal uit zijn Ajax-tijd gaat spelen met de Engelse club. Dat bevestigde de trainer zelf na afloop van het verlies tegen Man City. Volgens Ten Hag heeft United niet de spelers voor het voetbal van Ajax.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Sombere Man Utd-iconen verdedigen Ten Hag, Carragher valt hem hard aanLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕