Ten Hag vertelt waarom hij zijn Ajax-voetbal niet bij Man Utd implementeert

van Jamie Carragher, die had verwacht 'een superieure versie van Ajax' te zien bij United met de komst van de Nederlandse oefenmeester. Bij Viaplay vertelde Ten Hag dat dat nooit zijn intentie is geweest. 'Het voetbal dat ik bij Ajax heb gespeeld, gaan we hier nooit spelen. Het zijn heel andere spelers en daarvoor ben ik ook niet hier.'

'Je spelersmateriaal bepaalt hoe je gaat spelen. Daarom spelen wij hier op een andere manier dan ik bij Ajax heb gedaan. Dat zal ook moeten, want ik kán niet op dezelfde manier spelen. Dat zit ook niet in het DNA van Manchester United. Het voetbal bij Ajax is heel kenmerkend, hier zullen we veel directer spelen. Daar hebben we ook de spelers voor, zeker in de voorhoede. Daar liggen hun kwaliteiten.

Verder was Ten Hag ondanks de ruime nederlaag blij met hoe zijn spelers voor de dag kwamen tegen Manchester City. 'De eerste helft speelden we goed. Maar de penalty verandert natuurlijk het beeld van de wedstrijd. Dan moeten we ineens offensief spelen en dan vergeten we even de afspraken en krijgen we veel te snel de 2-0 tegen. Maar in de eerste helft deden we precies wat we moesten doen en hebben we het ze heel erg moeilijk gemaakt. headtopics.com

