Ten Hag verder onder druk door uiterst pijnlijke thuisnederlaag tegen Man City

namen op Old Trafford via twee doelpunten van Erling Braut Haaland (waarvan één penalty) en een van Phil Foden ruim afstand: 0-3.

Het elftal van Josep Guardiola had verreweg het meeste balbezit en had al na acht minuten moeten scoren, maar Harry Maguire kon de inzet van Haaland op de doellijn keren. De druk van City resulteerde in de 24ste minuut in een penalty, nadat Rodri was vastgepakt door Højlund. De strafschop werd verzilverd door Haaland, die André Onana de verkeerde kant op zag duiken: 0-1.

De beslissing in de wedstrijd viel tien minuten voor tijd. Het schot van Rodri werd weggetikt door Onana, waarna Haaland de bal vanaf de achterlijn weer voor bracht. Foden stond klaar om van dichtbij in te tikken: 0-3. headtopics.com

Het mag een wonder heten dat Utd vorig seizoen CL haalde. Ze staan nu gewoon waar dit elftal thuis hoort.Altijd het bekende rijtje aankopen. Maar waarom noemt nou niemand Casemiro in dat rijtje? Zakt volledig ook door het ijs en heeft 70 mil gekost.Grootste fout die hij heeft gemaakt lijkt toch wel Mason Mount te zijn. Als hij met dat geld een topper voor naast Casemiro had gehaald, dan had alles er heel anders uit gezien.

City weer met overmacht gewonnen van United. Niks nieuws tegenwoordig. Zoveel geld in dat team en het klopt nog steeds van geen kant bij United. Antony en Bruno waren weer een parodie vandaag, die meer aandacht op het knokken leggen dan voetbal. Rashford na die contractverlenging weer terug naar zijn belabberde niveau van voor 22/23. headtopics.com

Er is op Reddit een thread met de goal-statistieken en xG-statistieken van United's aanvallers - 1 goal (geen assists) en gezamenlijk een xG van 7 in alle wedstrijden dit seizoen tot dusver bij elkaar.Antony moet toch wel de grootste miskoop ooit zijn in de geschiedenis van het voetbal. Niet te geloven. Wat een paar goals en assists in de CL je wel niet kunnen opleveren.

