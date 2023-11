'Ten Hag schoof zijn principes aan de kant bij United en betaalt daar nu voor'

nog niet kunnen overtuigen en staat zondag voor de loodzware Manchester derby. Volgens Jamie Carragher moeten er serieuze vragen worden gesteld alsen lijkt vooralsnog ver weg van de top vier. 'United won weliswaar de laatste drie wedstrijden, het spel is muf en de ploeg gaat duidelijk achteruit. De nieuwe spelers stellen teleur en Ten Hag moet rekenen op spelers als Scott McTominay en Harry Maguire; spelers die in de zomer nog mochten vertrekken.

Het aankoopbeleid van United kent veel vraagtekens, aldus Carragher. 'Onder het bewind van Ten Hag zijn er zestien spelers gehaald met een waarde van 450 miljoen euro. Dat is altijd, zelfs wanneer de clubeigenaar niet geliefd is, genoeg geld om een team radicaal te veranderen. Ten Hag heeft teveel macht gekregen over het transferbeleid. Casemiro kostte 70 miljoen euro, maar loopt op zijn laatste benen en ligt tot 2027 onder contract.

