Ten Hag past stijl aan na Ajax-vertrek: 'Dat voetbal zullen we hier nooit spelen'

hoeven niet te verwachten dat Erik ten Hag het voetbal uit zijn Ajax-tijd gaat spelen met de Engelse club. Dat bevestigde de trainer zelf na afloop van het verlies tegen Man City. Volgens Ten Hag heeft United niet de spelers voor het voetbal van"Het voetbal zoals bij Ajax gaan we nooit spelen", vertelt Ten Hag over de aanvallende stijl die hij in Amsterdam hanteerde."Dat zijn andere spelers. Daarvoor ben ik ook niet hier. Spelers gaan bepalen hoe we moeten spelen.

Volgens Ten Hag is vooral de aanval die hij bij United tot zijn beschikking heeft de oorzaak. De coach denkt dat de spelers die hij in Engeland heeft een stuk effectiever zijn voor de goal."Hier moeten we veel meer direct spelen en daar hebben we ook de spelers voor. Zeker in de aanval. De kwaliteiten van die spelers liggen in directheid richting de goal van de tegenstander.

Ten Hag vertelt waarom hij zijn Ajax-voetbal niet bij Man Utd implementeertLees meer Lees verder ⮕

Ten Hag weerlegt kritiek op United: 'Het Ajax-voetbal gaan we hier nooit spelen'Volstrekt kansloos was Manchester United zondagavond op Old Trafford, in een eenzijdige derby tegen stadsrivaal City. Erling Haaland besliste het duel met twee goals én een assist op Phil Foden: 0-3. De druk op Erik ten Hag zal in de komende weken opnieuw toenemen. Lees verder ⮕

Ten Hag en United kansloos ten onder in stadsderby tegen CityErik ten Hags Manchester United heeft zondag in eigen huis met afgetekende cijfers verloren van Manchester City in de Manchester derby: 0-3. Liverpool won thuis met 3-0 van Nottingham Forest en blijft volop meedoen in de Premier League-top. Lees verder ⮕

Eindhovens leedvermaak om 17e plek Ajax: 'Dat ik dat nog mee mag maken'VoetbalPrimeur proefde voorafgaand aan PSV - Ajax de sfeer in Eindhoven, waar een aantal fans van de Eredivisie-koploper geniet van de huidige stand van de Amsterdammers op de ranglijst. Vertrouwen in een grote zege is er om die reden dan ook volop. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Edwin Evers: 'Dat je alles kán zeggen, betekent niet dat je dat zou moeten willen''In Nederland vinden we dat we alles maar kunnen zeggen, dat is immers vrijheid van meningsuiting. Maar dat wil niet zeggen dat je ook alles moet willen zeggen', aldus muzikant en radio-dj Edwin Evers in MISCHA!. Lees verder ⮕