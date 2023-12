Ten Hag mag voorlopig blijven zitten bij Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

heeft gesproken met de top van INEOS, het bedrijf dat zich onlangs verzekerde van 25 procent van de aandelen van de club, en toen is duidelijk geworden dat hij zich (voorlopig) geen zorgen hoeft te maken. �Zij willen met mij werken en ik met hen�, aldus Ten Hag. Sir Jim Ratcliffe kocht zich onlangs voor 1,49 miljard euro in bij Manchester United en is sindsdien volledig verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de club. Hoewel de miljardair liet weten circa 350 miljoen euro extra te gaan investeren in de club en veranderingen aankondigde, sprak hij zich niet uit over een eventuele trainerswissel.Vrijdag werd duidelijk dat Ten Hag voorlopig gewoon mag blijven zitte





Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

Lofrede voor Erik ten Hag: ‘Ik mocht van hem gewoon roken na de wedstrijd’Ruud Boymans heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij FC Utrecht. In de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN onthult de voormalig spits dat Erik ten Hag er als trainer van Utrecht geen enkel probleem mee had dat hij af en toe een sigaretje rookte.

Erik ten Hag spreekt na nederlaag van een 'goede prestatie'Erik ten Hag spreekt na de 2-0 nederlaag tegen West Ham United opmerkelijk genoeg van een 'goede prestatie' van zijn ploeg.

Probleem voor Erik ten Hag: ‘Grootverdiener weigert vertrek naar Saudi-Arabië’Lees verder

‘Erik ten Hag ziet in de Eredivisie versterking voor Manchester United’Lees verder

Fans Aston Villa richten zich met zeer pijnlijke leuzen tot Erik ten HagDe fans van Aston Villa denken dat Erik ten Hag dinsdagavond voor het laatst op de bank als manager van Manchester United. Halverwege het Premier League-duel tussen de twee clubs kijken the Red Devils tegen een 0-2 achterstand aan, en dat is reden genoeg voor de Villa-supporters om de toekomstvoorspellingen duidelijk te maken.

