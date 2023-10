Ten Hag legt uit waarom hij vertrouwen heeft in de derby tegen City

De Nederlander ziet vooruitgang bij zijn ploeg en wijst op een belangrijke kwaliteit.Na een wisselvallige start van het seizoen heeft Manchester United de afgelopen drie duels gewonnen. 'Dat is zeker een teken dat we terug zijn', zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie. Daarbij vertelde hij waarom United een goede kans maakt zondag. 'Wij zijn een team dat heel moeilijk te verslaan is. En nu vinden de spelers ook nog een manier om zelf te winnen, dus we gaan de goede kant op.

Ten Hag legt uit waarom ze zo lastig te verslaan zijn. 'We moeten nog wat consistenter zijn, maar we zijn al best goed. We zijn nog altijd het team met de meeste balveroveringen in de Premier League en de meeste intercepties op het middenveld. We zijn verdedigend een sterk collectief. Alleen nu moeten we nog meer zien te profiteren van de omschakelmomenten.'Verder kijkt Ten Hag ook vooral uit naar de wedstrijd tegen de nummer twee van de Premier League.

Lees verder:

VI_nl »

Noodplan van Ten Hag getipt bij Maduro: 'Ajax-spel blijkbaar te moeilijk'Als het aan Marciano Vink ligt, gooit Hedwiges Maduro het systeem om bij zijn vuurdoop als (interim-)trainer van Ajax. Net als Erik ten Hag in het slot van het seizoen 2021/2022 moeten de Amsterdammers in een 4-4-2-formatie gaan spelen, vindt de ESPN-analist. Lees verder ⮕

'Man Utd gaat achteruit, het is tijd om Erik ten Hag in twijfel te trekken'Lees meer Lees verder ⮕

Positie Ten Hag in twijfel getrokken: 'Had superieure versie van Ajax verwacht'Jamie Carragher vindt dat het de hoogste tijd wordt dat de positie van Erik ten Hag bij Manchester United in twijfel wordt getrokken. De oud-verdediger van Liverpool ziet dat The Red Devils zich nauwelijks nog ontwikkelen en wijst de Nederlander aan als schuldige van de sportieve stagnatie. Lees verder ⮕

Carragher noemt Ajax in harde column over Ten Hag: ‘Alles voelt als sleur’Jamie Carragher is niet onder de indruk van het werk van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo laat hij blijken in zijn column in The Telegraph. Lees verder ⮕

Carragher noemt Ajax in harde column over Ten Hag: ‘Alles voelt als sleur’Jamie Carragher is niet onder de indruk van het werk van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo laat hij blijken in zijn column in The Telegraph. Lees verder ⮕

Ten Hag verwacht geen schorsing voor Garnacho door gorilla-post: 'Zijn in gesprek'Lees meer Lees verder ⮕