Ten Hag in de problemen: Man Utd heeft niets te vertellen in derby tegen City

De ploeg van Erik ten Hag had weinig in de melk te brokkelen tegen Manchester City en ging ten onder door twee goals van Erling Haaland en één van Phil Foden. Daardoor ziet United het gat met de top nog groter worden.Ten Hag begon met Christian Eriksen, Sofyan Amrabat en Scott McTominay op het middenveld, waardoor aanvoerder Bruno Fernandes naar de zijkant verhuisde. Bij de tegenstander zat Nathan Aké op de reservebank.

Haaland nam zijn verantwoordelijkheid en schoot competitiedoelpunt nummer tien van het seizoen binnen. Op slag van rust kreeg McTominay de kans op de gelijkmaker. Hij schoot hard, maar recht door het midden, waardoor Ederson nog redding kon brengen. Een moment later maakte aan de andere kant Onana andermaal het verschil door met een knappe redding op de proppen te komen op een kopbal van Haaland. headtopics.com

