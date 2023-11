Ten Hag en United verder in problemen, ook Newcastle veel te sterk op Old Trafford

Miguel Almirón, die na vijf minuten de geblesseerde Matt Targett verving, deelde na iets minder dan een halfuur de eerste stoot uit aan United. Acht minuten later vond ook Lewis Hall het net voor de bezoekers, waardoor er met een 0-2 stand gefloten werd voor de rust.Na de onderbreking greep Ten Hag in en haalde hij Casemiro en Diogo Dalot van het veld. Zij werden vervangen door Aaron Wan-Bissaka en Sofyan Amrabat.

Ten Hag schakelde vervolgens nog een alarmniveau op en bracht met Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Rasmus Højlund zijn grootste kanonnen binnen de lijnen, maar ook dat mocht niet meer baten.F1 Power Rankings | Verstappen moet toppositie delen met deze coureur

