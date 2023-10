Teleurstelling bij Taylor: 'Soms schoten we de bal zonder idee naar voren'

bij Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers gingen in de Europa League onderuit. Taylor beaamde dat Brighton een goede ploeg heeft.'Brighton heeft echt een heel goed team', vertelde Taylor bij Veronica. 'Ze kunnen goed en mooi voetballen. Natuurlijk overheerst de teleurstelling, want we hebben weer niet gewonnen.'

Ajax zakte in op bezoek bij de Premier League-club. 'Daar kozen we bewust voor. Brighton kan goed voetballen van achteruit. Soms moeten wij dan de rust bewaren als we de bal veroveren. Soms schoten we de bal naar voren en waren we hem meteen kwijt. Natuurlijk speel je liever iedere bal vooruit zodat je kan aanvallen, maar soms schoten we de bal zonder idee naar voren. Dan is het beter om de bal in de ploeg te houden.

Ajax stond tegen Brighton voor het eerst onder leiding van Hedwiges Maduro, die interim-trainer werd na het vertrek van Maurice Steijn. 'We hadden een goede samenwerking met Maurice. Ik wil hem totaal niet afvallen', vervolgde Taylor. 'Vandaag hebben we met trainer Maduro iets anders geprobeerd. We kozen er bewust voor om in te zakken. Dat ging redelijk, tot aan de 2-0. Daarna kwamen zij in hun spel en konden ze lekker rond tikken. headtopics.com

Taylor verwacht ook meer van zichzelf bij Ajax. 'Ik kan meer brengen en beter spelen. Vandaag heb ik alles gegeven. Helaas heb ik het niet kunnen bekronen met een goal of assist. Of ik meer druk voel omdat ik al langer bij Ajax zit? Ik denk wel dat ik die rol moet pakken. Meer dan dat ik nu doe.'Foutje bedankt: Tadic tussen reserves bij Ajax

Met Taylor Swift op de tribune kijken er 2 miljoen extra vrouwen naar de NFLPopster Taylor Swift heeft een relatie met NFL-speler Travis Kelce. En daar spinnen de American football-competitie en de club van Kelce garen bij.

