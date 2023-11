Teleurstelling bij progressieve partijen na verkiezingsoverwinning PVV

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de uitslagen en al het andere nieuws rond de verkiezingen. Ook schrik en boosheid na grote de overwinning PVV. Op de dag na de verkiezingen heerst vooral teleurstelling bij de progressieve partijen GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren en Volt. Media in Turkije schrijven dat Nederland heeft gestemd voor "een vijand van de islam" die veelvuldig minachtend over Turkije en de Turken heeft gesproken.

Verschillende media verwijzen naar een toespraak van Wilders waarin hij zegt dat "degenen die op Erdogan stemmen zouden terug moeten gaan naar hun land". Ook toont een nieuwssite een video waarop Wilders ooit de Turken in het Engels kort maar krachtig heeft toegesproken: "Ik heb een boodschap voor de Turken, jullie zijn geen Europeanen en jullie zullen het nooit worden". Ook media uit Marokko ontgaan de verkiezingswinst van de PVV niet. De Frans-Marokkaanse nieuwssite le360.ma haalt de minder-minder-uitspraak van Wilders uit 2014 aan





