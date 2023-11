Tekort aan lijkwaden in Gaza door luchtaanvallen

Uit Gaza komen dagelijks beelden van rijen met Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen, hun lichamen ingepakt in witte doeken. Dagelijks komen er burgers om bij Israëlische luchtaanvallen, waardoor er een tekort is ontstaan aan lijkwaden en plekken om de vele lichamen te begraven.

'We wikkelen de lijken in plastic, daarna worden ze in een lijkwade begraven', zegt Mohammed Abu Hatab, die in het mortuarium van het al-Najjar-ziekenhuis in het zuidelijke Rafah al honderden doden heeft moeten inwikkelen. Door het tekort worden gezinnen soms met elkaar in een lijkwade begraven, of in andere doeken. 'Er wordt hier zo'n groot bloedbad aangericht, dat we mensen soms zonder wade hebben moeten begraven', zegt Abu Hatab. Bij een islamitische begrafenis wordt de overledene normaal gesproken in meerdere lijkwades gewikkeld. Dat zijn grote witte doeken van natuurlijk materiaal. Maar nood breekt wet. De lokale journalisten die in Gaza voor de NOS werken, gingen langs bij grafdelver Saadi Baraka in Deir al-Bala





