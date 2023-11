Tegenstanders landbouwgif: provincie heeft rol in openbaren spuitgegevens lelie- en bollenteelt

Dat geeft iedereen het recht op een leven nu en in de toekomst in een milieu dat goed is voor gezondheid en welzijn. Tot slot hebben de vijf organisaties tegen gebruik van pesticiden nog een haakje gevonden: Artikel 67 van de Europese verordening schrijft voor dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen alles over het gebruik drie jaar lang moeten bewaren. Niet alleen de overheid, maar ook drinkwaterbedrijven of omwonenden hebben recht op deze gegevens.

