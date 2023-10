Team van artsen en hulpkonvooi bereiken Gaza • VN bezorgd over oorlogsmisdaden

De Verenigde Naties maken zich zorgen dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd in de oorlog tussen Israël en Hamas. 'We zijn bezorgd over de collectieve straf van burgers in Gaza, in reactie op de afschuwelijke aanvallen van Hamas, die op zichzelf ook oorlogsmisdaden zijn', zei een woordvoerder van de VN-mensenrechtencommissaris in Genève.

Zowel het collectief straffen als het ontvoeren van burgers is een oorlogsmisdaad, zei ze. Ze riep Israël op om de blokkade van water, voedsel, brandstof en stroom voor de Gazastrook onmiddellijk op te schorten. Ook sprak ze haar zorgen uit over de Israëlische oproep aan inwoners van Gaza om het noorden te verlaten. Onder de huidige omstandigheden kan dat volgens haar worden opgevat als een gedwongen verhuizing, wat ook een oorlogsmisdaad is.

Lees verder:

NOS »

'Raket op videobeelden viel niet op ziekenhuis Gaza' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • NYT: raket viel niet op ziekenhuis GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Dode en gewonden door bom of raket nabij school in Rafah • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Frankrijk stuurt marineschip naar Gaza voor medische hulp • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Netanyahu: ik zal verantwoording afleggen over 7 oktober • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕