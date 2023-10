Team van artsen en hulpkonvooi bereiken Gaza • VN: 57 medewerkers gedood

Een team van tien buitenlandse artsen en een hulpkonvooi met tien vrachtwagens zijn vanuit Egypte de grens met de Gazastrook overgestoken, melden internationale media. The New York Times sprak met een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Deze Hisham Adwan zegt dat het medische team bestaat uit chirurgen uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

VN-hulpcoördinator voor de Palestijnse gebieden Hastings sprak eerder op de dag al de verwachting uit dat vandaag een stuk of acht vrachtwagens Gaza zouden bereiken. Aan boord van de trucks zijn water, voedsel en medicijnen. Het totale aantal trucks dat sinds het uitbreken van de oorlog en de volledige blokkade van Israël de Gazastrook mochten binnenrijden staat nu op 84. Hasting zei dat er druk wordt onderhandeld met Israël om meer hulptransporten mogelijk te maken.

