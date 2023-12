Te weinig aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen in de gezondheidszorg

Hevige menstruatiepijn, overgangsklachten, bekkenbodemproblemen: bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met één of meerdere van dit soort 'vrouwspecifieke aandoeningen'. Toch is hier in de gezondheidszorg te weinig aandacht voor, blijkt uit nieuw onderzoek in handen van Nieuwsuur. En dat kost de maatschappij miljarden. In Nederland wonen ruim 8,8 miljoen vrouwen, iets meer dan het aantal mannen.

'Als ruim de helft van de bevolking met dit soort aandoeningen te maken krijgt, zou het een no-brainer moeten zijn dat daar meer aandacht voor komt', stelt Astrid Vollebregt, gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis. Samen met hoogleraar en gynaecoloog Judith Huirne (Amsterdam UMC) is zij initiatiefnemer van een groot onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen. Voor het eerst hebben zij in kaart gebracht waar de kennisachterstanden zitten, wat de impact van dit soort aandoeningen is op vrouwen en wat het de maatschappij kos





