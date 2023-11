Te kleine rolstoelen en lange wachttijden: Nog steeds veel problemen met zorghulpmiddelen

Mensen die hulpmiddelen nodig hebben om te functioneren in het dagelijks bestaan, om naar hun werk of school te gaan, merken niets van alle goede voornemens van de organisaties die betrokken zijn bij de hulpmiddelen. Dat vinden wij schandalig, daar moet wat verbeteren."Volgens Ballieux-Hamel zijn processen rondom zorghulpmiddelen erg ingewikkeld ingericht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Huidige Ajax-vorm doet De Jong niks: 'Maar snap dat onze fans er blij mee zijn'Luuk de Jong weigerde zondag om een sneer uit te delen naar Ajax en de huidige vorm daar. Na afloop vertelde de spits bij ESPN dat hij wel begrijpt hoe de fans erover denken, maar dat het voor het Nederlandse voetbal wel jammer is. De Jong was blijer met het verlies van Feyenoord.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Mike Verweij: ‘Het is echt een schande dat die man nog rondloopt bij Ajax’Mike Verweij heeft in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf andermaal uitgehaald naar Maurits Hendriks, de Chief Sports Officer van Ajax. Volgens de kritische journalist van de ochtendkrant is Hendriks medeverantwoordelijk voor de malaise in de Johan Cruijff ArenA.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Mike Verweij: ‘Het is echt een schande dat die man nog rondloopt bij Ajax’Mike Verweij heeft in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf andermaal uitgehaald naar Maurits Hendriks, de Chief Sports Officer van Ajax. Volgens de kritische journalist van de ochtendkrant is Hendriks medeverantwoordelijk voor de malaise in de Johan Cruijff ArenA.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Australië ziet af van bod, nog maar één land over voor organiseren WK 2034Australië zal zich niet kandidaat stellen voor het WK voetbal in 2034, melden Australische media. Dat maakt de weg vrij voor Saoedi-Arabië om het toernooi te organiseren.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕