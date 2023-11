Taylor Swift verbetert eigen Spotify-record met heruitgave 1989

Ook werd '1989 (Taylor's Version)' het meest gestreamde album in één dag van 2023, meldde de Zweedse streamingdienst zaterdag.

Spotify heeft nog geen cijfers vrijgegeven voor het totale album. Wel is duidelijk dat 'Style' wereldwijd het populairste nummer is met bijna 11,7 miljoen streams, gevolgd door het nieuwe nummer 'Slut!' (11,3 miljoen) en 'Blank Space' (10,4). Alle 21 nummers staan in de top 25 van de wereldwijd meest gestreamde nummers.

Taylor Swift verbetert eigen Spotify-record met heruitgave 1989Taylor Swift is dankzij de release van de heruitgave van haar album 1989 opnieuw de geschiedenisboeken ingegaan. Ze heeft vrijdag haar eigen Spotify-record verbroken door de artiest te worden met de meeste streams in één dag. Ook werd 1989 (Taylor's Version) het meest gestreamde album in één dag van 2023, meldde de Zweedse streamingdienst zaterdag. Lees verder ⮕

Taylor Swift dankbaar Kendrick Lamar single opnieuw wilde opnemenTaylor Swift is Kendrick Lamar enorm dankbaar dat hij zijn raps op de single Bad Blood jaren later nog eens wilde opnemen. Het nummer staat op haar album 1989 uit 2014 waarvan ze vrijdag de heruitgave heeft uitgebracht. De zangeres zong daarvoor zelf al haar liedjes opnieuw in, maar ook Lamar deed dus zijn studiowerk over. Lees verder ⮕

Relatie Taylor Swift en Travis Kelce wordt 'steeds serieuzer'Het gaat nog altijd heel goed tussen Taylor Swift (33) en haar vriend Travis Kelce (34). De relatie wordt nu 'steeds serieuzer', zegt een bron dicht bij het koppel tegen 'People'. Lees verder ⮕