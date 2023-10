Taylor Swift twintig keer genomineerd voor Billboard Music Award

Taylor maakt onder meer kans in de belangrijkste categorie Beste artiest. Ze heeft daarbij concurrentie van Drake, Luke Combs, Morgan Wallen en SZA. Ook dingt ze mee naar een award in de categorieën Beste vrouwelijke artiest, Beste radionummer en Beste producer van een nummer in de Hot 100, de befaamde hitlijst van Billboard.Momenteel is Taylor al de vrouwelijke artiest met de meeste Billboard Music Awards in haar prijzenkast, namelijk 29.

Glen Faria brengt na tien jaar nieuwe studioplaat uit Glen Faria (43) komt na zijn debuutalbum uit 2013 vrijdag met een nieuwe studioplaat. Het nieuwe album heet 'FARIA' en…

