Taylor Swift twintig keer genomineerd voor Billboard Music Award

Swift maakt onder meer kans in de belangrijkste categorie Beste artiest. Ze heeft daarbij concurrentie van Drake, Luke Combs, Morgan Wallen en SZA. Ook dingt ze mee naar een award in de categorieën Beste vrouwelijke artiest, Beste radionummer en Beste producer van een nummer in de Hot 100, de befaamde hitlijst van Billboard.

Momenteel is Swift al de vrouwelijke artiest met de meeste Billboard Music Awards in haar prijzenkast, namelijk 29. Het record van de meeste gewonnen prijzen staat op naam van Drake die er 34 heeft. De rapper is dit jaar veertien keer genomineerd voor een Billboard Music Award en kan dus zijn eigen record nog wat verder aanscherpen voordat Swift er mogelijk overheen gaat.

In totaal zijn er in 69 categorieën een award te vergeven. Dit jaar zijn er negen nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder Beste K-Popalbum en Beste Rockduo/Rockgroep. De prijzen worden op 19 november uitgereikt. headtopics.com

