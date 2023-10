Taylor Swift dankbaar Kendrick Lamar single opnieuw wilde opnemen

27-10-2023 14:56:00 / Bron: RTLBoulevard

Taylor Swift is Kendrick Lamar enorm dankbaar dat hij zijn raps op de single Bad Blood jaren later nog eens wilde opnemen. Het nummer staat op haar album 1989 uit 2014 waarvan ze vrijdag de heruitgave heeft uitgebracht. De zangeres zong daarvoor zelf al haar liedjes opnieuw in, maar ook Lamar deed dus zijn studiowerk over.