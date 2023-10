Taylor blijft positief bij vragen over ontslag Steijn: 'Zou hem nooit afvallen'

een nieuwe speelstijl en zag dat dit best goed ging, maar het resultaat was er niet naar. Toch is Taylor ook van mening dat hij niet meer inzet kan geven dan dit.na afloop van de wedstrijd."Ik kan uiteindelijk wel meer brengen en beter spelen natuurlijk. Ik denk ook dat ik een bepaalde rol op moet pakken, omdat ik langer bij Ajax zit. Die rol moet ik meer pakken dan ik nu doe. Maar natuurlijk overheerst de teleurstelling. Brighton is een goed team en wij hebben weer niet gewonnen.

Voor Taylor waren het ook moeilijke dagen na het vertrek van trainer Maurice Steijn. De middenvelder heeft, in tegenstelling tot andere spelers niets dan lof over voor de vertrokken coach."Wij hadden een hele goede samenwerking met hem. Ik zou hem echt nooit af willen vallen."Taylor vertelt ook over de speelstijl van Ajax tegen Brighton. De Amsterdammers zakten veel meer in en volgens de middenvelder ging dat niet verkeerd."Tot aan de 2-0 ging dat wel redelijk.

Berghuis reageert op kritiek van Steijn: 'Heb het nooit van hemzelf gehoord'De naam van Steven Berghuis viel deze week veelvuldig na het vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax. De aanvallende middenvelder beleeft een hectische week. 'Ook omdat ik er onderdeel van ben geworden.'

Nieuwe onthulling NRC: Steijn 'viel van ene verbazing in andere' bij AjaxNa de breuk tussen Ajax en Maurice Steijn is via NRC een opvallend detail over de samenwerking met Sven Mislintat naar buiten gekomen. De Duitser introduceerde soms onaangekondigd een nieuwe speler bij de voormalige Ajax-trainer.

