Taxi ramt boom bij Emmen, bestuurder naar ziekenhuis

Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. Naast de ambulancedienst kwamen brandweer en politie naar de plek van het ongeval. Verder is een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

