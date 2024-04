Talpa Network en Viaplay slaan de handen ineen. Vanaf 5 april verandert het kanaal SBS9 in Viaplay TV. Onder meer een selectie aan wedstrijden uit de Premier League worden live uitgezonden. Viaplay TV wil in de toekomst ook duels uit de Bundesliga uitzenden.

