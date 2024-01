Taiwan verkiezingen zwaar onder druk van beïnvloeding en desinformatie

Komende zaterdag kiest Taiwan een nieuwe president en een nieuw parlement. Maar vrijwel nergens in wereld staan de verkiezingen zo zwaar onder druk van beïnvloeding, intimidatie en desinformatie als daar. Vooral uit China, geholpen door de nieuwste technieken. Neppeilingen, verspreid door een Taiwanese journalist in opdracht van de communistische partij. Deepfakes, zoals een vermeende seksvideo van een parlementariër van de Democratische Progressieve Partij.

Presidentskandidaten die de meest onwaarschijnlijke woorden uitkramen, gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie; Taiwanese factcheckers hebben er de handen vol aan. 'Er komt zoveel voorbij, we kunnen niet alles doen', zegt manager Eve Chiu van het Taiwan FactChecking Center. Taiwan staat bovenaan de lijstjes van democratieën die het hardst geraakt worden door buitenlandse misinformatie, constateerden onderzoekers van het Digital Society project al eerder. 'Het exacte cijfer is niet vast te stellen, maar het aantal politiek getinte gevallen zit sterk in de lift', zegt Chi





