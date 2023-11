Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'

In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie

."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren.

