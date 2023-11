Szymanski en Dzeko gevierd duo bij onstuitbaar Fenerbahçe

Fenerbahçe is niet te stoppen. De ploeg won zondag ook zijn negentiende wedstrijd van dit seizoen. Op bezoek bij Pendikspor werd het 0-5, mede door een hattrick van Edin Dzeko. De Bosnische spits krijgt dan ook volop complimenten.'De sterspeler van de geel-blauwen werd een doelpuntenreus met zijn goals in de tweede helft.

In totaal staat de grootmacht uit Istanbul nu dus op negentien overwinningen uit negentien wedstrijden. Dat betekent dat de ploeg zowel in de Süper Lig als in de Conference League bovenaan staat, na respectievelijk tien en drie speelronden. In de nationale competitie volgt kampioen Galatasaray op twee puntjes – dat belooft dus een prachtige strijd te worden.

Edin Dzeko met zuivere hattrick belangrijk voor nog altijd foutloos FenerbahçeFenerbahçe heeft de ongeslagen status in de Süper Lig zondagavond uitgebreid. Op bezoek bij Pendikspor waren de Gele Kanaries met 0-5 te sterk. Edin Dzeko werd de grote held van Fenerbahçe: de Bosniër was goed voor een hattrick. Dankzij de overwinning blijft de ploeg van Ismail Kartal foutloos met dertig punten uit tien duels. Lees verder ⮕

