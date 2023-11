Synode Vaticaan voorbij: slijtageslag met kleine stapjes richting kerkvernieuwing

Met een plechtige mis vanochtend in de Sint-Pieter zit het erop. Na bijna vier weken intensief vergaderen is de eerste sessie van de bisschoppenvergadering over kerkvernieuwing voorbij. Het was met recht een historische gebeurtenis, want voor het eerst mochten bij deze 'Synode over Synodaliteit' zoals de bijeenkomst officieel heet, behalve bisschoppen ook veel anderen meepraten en vooral meestemmen.

In het document komt, zoals verwacht, vrouwelijk priesterschap niet aan de orde, maar wel de mogelijkheid om vrouwen tot diaken te wijden. Dat is een lagere wijding dan die van priester. In de tekst staat dat er tegenstanders zijn, maar ook voorstanders. Die wijzen er onder meer op dat in de eerste eeuwen van het christendom vrouwelijke diakens bestonden en ook dat het goed bij de moderne tijd past. De conclusie is dat het thema verder moet worden onderzocht.

