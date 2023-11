Sydney van Hooijdonk maakt zijn eerste doelpunt voor Bologna

Wéér een aanslag: hoe Oekraïne vijanden over de grens uitschakeltVS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Baanwielrenner Jeffrey Hoogland breekt wereldrecord op de kilometerBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

VOETBALZONENL: Dolle vreugde bij Sydney van Hooijdonk na eerste treffer voor winnend BolognaSydney van Hooijdonk heeft zijn eerste treffer voor Bologna te pakken. De spits zorgde in het bekerduel met Hellas Verona voor de 2-0, wat ook de eindstand zou blijken te zijn. Van Hooijdonk komt in de Serie A amper aan spelen toe, maar mocht het dinsdagavond negentig minuten laten zien van trainer Thiago Motta.

VOETBALPRIMEUR: Van Hooijdonk en Van der Vaart zijn het toch nog eens: 'De ideale man voor Ajax'Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen zijn het met elkaar eens: John van ‘t Schip is op dit moment de beste optie om interim-trainer van Ajax te worden. De coach zal naar alle waarschijnlijkheid maandag nog gepresenteerd worden in Amsterdam en volgens de heren bij Studio Voetbal is dit een ideale optie voor nu.

