Sutalo krijgt volle laag na volgend Ajax-verlies: 'Niet één keer kwaliteit gezien'

Dick Advocaat zag na de wedstrijd tegen Brighton één speler van Ajax weer door het ijs zakken: Josip Sutalo. Volgens de oud-toptrainer zijn de lovende woorden over de Kroaat voor zijn komst van."Ik heb nu weer op hem gelet en eigenlijk vraag ik me af of hij überhaupt wel een voorstopper is. Hij kan echt helemaal niet verdedigen, dat zit er totaal niet in bij hem.

Naast Advocaat zat ook Wim Kieft voor de analyse aan tafel. Die was het eens met zijn collega."Je ziet of iemand de kwaliteiten heeft of niet, ook al ben je eventjes niet in vorm. Ik heb niet één keer gezien bij hem dat hij die kwaliteiten heeft. Dat valt altijd wel op bij kleine dingen als een trap of een aanname." Sutalo speelde wel al elf interlands voor Kroatië en in zijn thuisland maakt hij wel nog altijd indruk.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Advocaat kraakt 'top-voorstopper' Sutalo: 'Hij kan totaal niet verdedigen'Lees meer Lees verder ⮕

Advocaat boort topaankoop Ajax grond in: 'Die kan totaal niet verdedigen'Dick Advocaat zag na de wedstrijd tegen Brighton één speler van Ajax weer door het ijs zakken: Josip Sutalo. Volgens de oud-toptrainer zijn de lovende woorden over de Kroaat voor zijn komst van Ajax niet waar en kan hij totaal niet verdedigen. Lees verder ⮕

Waarom omarmt Brighton & Hove wel een lhbti-club en Ajax niet?Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Brighton & Hove. De club - de naam zegt het al - komt uit Brighton, wat wel de gay capital van Engeland wordt genoemd. En Brighton & Hove maakt zich dan ook sterk voor fans uit de LHBTI-gemeenschap, op allerlei manieren. Lees verder ⮕

Brighton tikt rond, Ajax houdt tegen • Maduro verrast niet met basiselftalVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Brighton tikt rond, Ajax houdt tegen • Maduro verrast niet met basiselftalVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕